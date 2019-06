Året er 2013. I fire år har hun klart å skjule på jobben at hun er avhengig av alkohol og piller – både for sjefer, kolleger og kunder. Men nå er fasaden i ferd med å rakne.

Nina Ellioth Kvamsdahl hadde funnet sin egen måte å gjøre det på. Hun kom alltid to timer tidligere på jobb for å gå av seg rusen, og hun visste hvilket toalett som hadde best lydisolasjon, slik at ingen kunne høre henne gråte.