Jobbeksperten svarer: Kolleger tar det for gitt at han er heterofil. Skal han si ifra?

Din adferd kan påvirke takhøyden for andre medarbeidere, skriver Helene Tronstad Moe.

8 minutter siden

Spørsmål: Jeg er en mann tidlig i 30-årene med mannlig partner. Litt for ofte opplever jeg at personer jeg møter i jobbsammenheng, tar det for gitt at jeg er sammen med en kvinne. Det merkes mest ved at noen automatisk sier "hun" om min partner når vi snakker om privatlivet. Jeg får meg ikke alltid til å korrigere, fordi jeg er redd for at den andre skal føle seg utilpass. Men å bare late som ingenting er også vanskelig.

Hvordan kan jeg korrigere uten at det blir pinlig for den andre? Med nære kolleger er ikke dette et problem.