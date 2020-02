Våre jobbeksperter svarer på spørsmål om karriere, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til jobbekspertene ved å klikke deg inn på en av dem nederst i denne saken eller sende til elise.ronnevig.andersen@schibsted.no. Merk emnefeltet med «Jobbeksperten».

Spørsmål: Hei. Jeg begynte i ny jobb 1. oktober. Jeg trives overhodet ikke. Det er jevnt over et dårlig miljø der, og jeg opplever at mine to nærmeste kolleger prøver å fryse meg ut. Dette sliter såpass mye på meg, at selv om arbeidsoppgavene er ganske interessante, er ikke dette et sunt sted å være. Problemet er at jeg må ha inntekt og jobb. Hvis jeg sier opp selv, vil jeg ikke ha krav på arbeidsledighetstrygd i påvente av ny jobb. Min andre bekymring er hvordan dette vil møtes av potensielt nye arbeidsgivere. Hvordan formulere dette i en søknad at jeg søker ny jobb i prøvetid. Det har alltid vært stabilt lenge i tidligere jobber, så dette er helt uvanlig for meg å være. Jeg føler jeg er i en veldig fortvilt situasjon og aner ikke hvordan jeg skal løse dette.