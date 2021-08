Etter bare tre år i Norge fikk Amanda Wallace (18) toppkarakterer i alle fag. Slik får du best resultater.

Her er ti tips som kan hjelpe deg å komme inn på drømmestudiet.

Amanda Wallace gikk ut av Danielsen Videregående Skole i Bergen med bare seksere og en femmer i kroppsøving.

Nå nettopp

Amanda Wallace (18) fra Bergen er jublende glad for å ha kommet inn på drømmestudiet. Til høsten starten hun å studere medisin på Universitetet i Oslo.

– Jeg var redd for ikke å komme inn. Jeg er glad og stolt over at det lønnet seg å jobbe hardt, forteller den flittige eleven.