Er det sant at det ikke er smart å gå av idet man fyller 67 år?

Spørsmål: Jeg er født 19. februar 1952 og fylte 67 år nå i februar. Jeg har tatt vare på en VG-artikkel som handlet om at det ikke er så lurt å gå av den dagen man fyller 67 år. Det står å lese at man bør jobbe ti måneder til ETTER at man har fylt 67 år. Det samme står det i bladet Vi Over 60. Stemmer dette?