Våre jobbeksperter svarer på spørsmål om karriere, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til jobbekspertene ved å klikke deg inn på en av dem nederst i denne saken. Merk emnefeltet med «Jobbeksperten».

Spørsmål: Jeg har tatt en utdanning som gjør at jeg jobber «som en potet» i bedriften. Jeg gjør forskjellige administrative oppgaver og kan litt om mye, men jeg er ikke spesialist på noe område. Jeg misunner noen av vennene mine som har tung kunnskap innen et område og dermed høster mye respekt for det. Jeg sliter med lav selvtillit og vet at mye av grunnen er nettopp at jeg ikke er stolt av jobben min.