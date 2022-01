Disse tre personlighetstrekkene avgjør trivsel på hjemmekontoret. Syv tips om hvordan du kan trives.

Du tenker kanskje at introverte har det lettere på hjemmekontoret enn ekstroverte? Flere faktorer styrer hvordan du trives.

Mange synes det er vanskeligere å motivere seg på hjemmekontoret, ifølge Svenn Torgersen, professor i psykologi.

Nå nettopp

Er du en av dem som strever med å motivere deg på hjemmekontoret? Du er ikke alene. Noen strever mer på hjemmekontor enn andre, og det henger sammen med personlighet, ifølge Svenn Torgersen, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo.

– Mange tenker at ekstroverte har det vanskelig på hjemmekontor, og at introverte trives. Men det er to andre ting som er viktige, forteller han.