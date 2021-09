Emma Kolloen Lundberg (24) har gjort et viktig grep for å få drømmejobben. Syv tips som øker jobbmulighetene.

Unge mennesker er bekymret for jobbfremtiden, ifølge ny undersøkelse. Dette er årsaken.

Emma Kolloen Lundberg er redd for at hun ikke skal få en fast jobb som utdanningen er relevant for.

– Jeg er bekymret for at jeg ikke får en relevant jobb, eller at det kan ta lang tid. Jeg er avhengig av en god lønn for å klare boutgifter alene, sier Emma Kolloen Lundberg (24).

Hun har en bachelor i ledelse og servicestrategi fra Høyskolen Kristiania, men Lundberg er redd for at graden kan fremstå som for generell.