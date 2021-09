Sa opp to jobber og flyttet hjem for å sikte mot drømmejobben. Her er syv tips på veien.

Ny undersøkelse viser at unge er bekymret for jobbfremtiden. Emma Kolloen Lundberg (24) har gjort et viktig grep.

Lundberg pusser opp hos moren som «betaling» for at hun får bo hjemme mens hun søker jobb.

15. sep. 2021 12:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg er bekymret for at jeg ikke får en relevant jobb, eller at det kan ta lang tid. Jeg er avhengig av en god lønn for å klare boutgifter alene, sier Emma Kolloen Lundberg (24).

Hun har en bachelor i ledelse og servicestrategi fra Høyskolen Kristiania, men Lundberg er redd for at graden kan fremstå som for generell.