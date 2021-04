Han spør om hvordan han bør forhandle lønn. Slik kan du oppnå høyere lønn, ifølge jobbeksperten.

Det nærmer seg ettårssamtale på jobben, og innsender ber om gode råd for hvordan han kan øke lønnen sin. Jobbeksperten anbefaler denne strategien.

Det er viktig at innsender lager en smart strategi før lønnsforhandlingen. Foto: Shutterstock

Nå nettopp

Spørsmål: I kontrakten jeg inngikk da jeg ble ansatt, står det at vi kan vi snakke om lønn etter ett år. Nå har det gått ett år. Skal jeg ta det opp, eller vente på at lederen min gjør det? Hvor mye lønnsøkning kan man kreve på ett år? Hvilke gode argumenter kan og bør man bruke i en forhandling?

Svar: Hei, og takk for spørsmål. Jeg skjønner godt at du har lyst på denne praten, og at det kan være litt krevende å finne en god måte å gjøre det på.