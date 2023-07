EU vil lovfeste retten til å logge av etter jobb. Det kan være lettere sagt enn gjort

Sender du jobbmailer etter du egentlig er ferdig på jobb? Da risikerer du både utbrenthet og stress, ifølge ny forskning.

Familien Minde har en streng arbeidsfordeling hjemme: – Vi er familien AS, og jeg er adm.dir., sier Liv Minde (37). Vis mer

Pling!

E-poster til advokat Liv Minde (37) tikker inn. Denne gangen velger hun å vente med å svare på dem.

– Jobber du mye hjemmefra etter du har gått hjem fra kontoret?

Barna Elias (11) og Emilie (14) utveksler megetsigende blikk og ler.

– Det korte svaret er ja, sier Minde.

Hun er en av mange i Norge som er påkoblet e-post, Teams eller Slack etter arbeidsdagen egentlig er over.

Minde jobber i Norges Rederiforbund og er leder for Advokatforeningens Yngre advokater. Ellers jobber hun som instruktør og yogalærer på Sats.

Over halvparten jobber etter de er ferdige

En vanlig uke består av omtrent 60 arbeidstimer. I tillegg kommer vervene, engasjement i den lokale idretten og hjemlige plikter.

En vanlig dag starter 05:30 for å rekke alt.

– Hvis jeg skal få hverdagen til å gå opp, er jeg avhengig av å kunne jobbe ulike deler av dagen.

Men ny forskning fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) peker på at det kan ha negative helsemessige konsekvenser å være påkoblet etter arbeidsdagen er over.

AFI-studien viser at over halvparten av ansatte i Norge jobber hjemmefra utenfor arbeidstiden.

Parkert i sofakroken sitter familien Minde: Elias (11), Liv (37), Emilie (14) og Kenneth (46). Fredag kveld er hellig: Da er det pizza, godteri og mobilhotell. Men av og til glipper det, og det svares på en e-post likevel. Vis mer

EU vil at du logger av

Å være pålogget etter arbeidsdagen er over har også fått oppmerksomhet i Brussel.

3. juli ble det enighet i EU om at de vil sikre arbeidstagere retten til å slippe nettopp å være pålogget etter jobb.

Dette kan vedtas som en ny EU-lovgivning innen året er omme.

«Right to disconnect» (R2D) blir i så fall gjeldende for hele EU, som igjen vil ha innvirkning på norsk arbeidsliv. Da vil ikke sjefen kunne kreve at du er tilgjengelig etter du går hjem fra kontoret.

Flere europeiske land har allerede innført nasjonal lovgivning på feltet. I Portugal risikerer arbeidsgivere å få en bot på over fire tusen euro om de bryter denne rettigheten.

Men betyr det at det blir lettere å legge fra seg telefonen? Ikke nødvendigvis.

Skillet mellom jobb og hverdag viskes ut

Minde er en stor tilhenger av å kunne være tilgjengelig på nett etter arbeidsdagen er over, fordi det gir en fleksibilitet som er vanskelig å ha om hun er bundet til kontoret.

– Har du noen gang følt på at det blir for mye?

– Absolutt. Forventes det av lederen at man må svare, kan det være vanskelig å si nei.

Både Liv og mannen Kenneth Minde engasjerer seg aktivt i treningene til barna. Dette er også noe som må presses inn i en hektisk hverdag. Vis mer

Fakta Grenseoverskridende arbeidstid Forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved Oslo Met har undersøkt hvilke konsekvenser det har å ha jobben tilgjengelig i bukselommen til enhver tid: Over halvparten av ansatte arbeider ukentlig hjemmefra utenom normal arbeidstid

Omtrent en av fire jobber mer enn 40 timer i uken

Omtrent en fjerdedel av ansatte opplever å være tilkoblet jobben i fritiden via e-post og mobil

Forskerne ser en sammenheng mellom å være påkoblet etter jobb og en økt grad av utbrenthet og økt jobb-hjem-konflikt. Kide: Arbeidsforskningsinstituttet AFI Vis mer

Vilde Hoff Bernstrøm Forskningsleder på Arbeidsforskningsinstituttet AFI

– Det er blitt vanskeligere å balansere kravene på jobb og kravene på hjemmefronten. I dag er det en belastning for mange, og har ført til en økt grad av utbrenthet, sier Bernstrøm og viser til AFI-studien.

Å være kontinuerlig pålogget er knyttet til å jobbe et høyere antall arbeidstimer enn anbefalt.

– Å jobbe over 50 timer i uken er knyttet til andre helsemessige problemer, som søvnmangel og økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

Minde er bevisst på konsekvensene en travel livsstil har og er opptatt av å klare å balansere jobb og fritid.

– For meg har det alltid vært veldig viktig å kunne koble av når det blir for mye. Det gjelder både på jobb- og hjemmefronten, sier Minde.

Hun mener det er viktig å kunne veksle mellom travle og noen mindre travle perioder.

– Jeg er bare ett menneske, og jeg trenger å hente meg inn og få ned pulsen igjen når det blir for hektisk.

En viktig del av den daglige kabalen er å få luftet hundene Mio og Mario. De er sjelden mer enn et par meter unna Minde. Vis mer

Tror ikke folk vil logge av

I likhet med Minde, er det mange som foretrekker å være pålogget etter arbeidstid, mener forsker Tanja Haraldsdottir Nordberg.

I en ny studie har hun intervjuet 60 lærere og advokater om hvordan de balanserer jobb og fritid.

– Mange som har kontroll over egen arbeidstid setter pris på fleksibiliteten det gir. De kan lettere kombinere familieliv og arbeidsliv.

Tanja Haraldsdottir Nordberg Forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI

– En advokat fortalte at hvis hun ikke kunne jobbe hjemmefra utover kvelden, så ville hun vært nødt til å sitte på kontoret til kl. 18 hver dag. Mange tar unna forestående arbeid under Barne-TV eller middagen for å kunne fortsette livet sitt som normalt, forteller Nordberg.

Flere av dem hun har intervjuet, forteller at de får reaksjoner på hjemmebane.

– Noen forteller at de gjemmer seg på do for å svare på henvendelser fra jobben mens de er hjemme med familien.

– Er det realistisk at arbeidstagere vil klare å legge fra seg Slack SlackDigital meldingstjeneste for å kommunisere med kolleger. eller e-post, selv med en ny lovgiving?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det er en pris de er villige til å betale for en fleksibel arbeidshverdag. Men jeg håper en slik lovendring kan gi en større bevissthet på hvor tilgjengelig man må være til enhver tid.

Hadde norske myndigheter innført en «Right to disconnect», ville nok ikke det hatt noen særlig innvirkning på Mindes liv og virke.

– Jeg vil heller kunne jobbe litt utover kvelden for å være klar til neste dag, for så å kunne gå tidlig en annen dag dersom jeg trenger det.

Aftenposten har vært i kontakt med Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). De opplyser at de følger saken, men at det foreløpig er usikkert hvilken påvirkning en «Right to disconnect»-lovgivning vil ha på norsk arbeidsliv. Det må i så tilfelle komme i form av et EU-direktiv-

«Departementet har ikke spesiell innsikt i detaljene i forhandlingene, så det er for tidlig å si om og i så fall hvordan Norge blir påvirket. Men vi vil følge saken nøye fremover», uttaler Anette Holth Hansen fra departementets kommunikasjonsavdeling i en e-post.