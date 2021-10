«Elsker du mobilen din høyere enn meg, pappa?» Her er tegnene på at du er mobilavhengig.

– Jeg fikk en oppvåkning av datteren min, sier Lars Bratsberg (48). Les ti tips om hvordan du kan kutte ned på mobilbruken.

Det var datteren Frida (16) som stilte pappaen spørsmålet da hun var åtte år. Det er Lars Bratsberg evig takknemlig for. Mads (7) nyter en tilstedeværende pappa.

19. okt. 2021 16:15 Sist oppdatert 22 minutter siden

Like etter at datteren stilte det vonde spørsmålet, ble han inspirert av en venn. Kompisen skrev på Facebook at han skulle ha to mobilfrie dager. «Jeg utfordrer deg og ganger det med ti», sa Bratsberg eplekjekt.

– Den dagen jeg tok juleferie, skrudde jeg av mobilen helt og brukte den ikke før etter 20 dager, forteller han.