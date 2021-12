Michel Voillery sa på jobb at han er bipolar. Bør du fortelle sjefen om psykisk sykdom?

Her får du fire råd om hvordan det er lurt å gå frem.

Michel Voillery (40) syntes det var skummelt å fortelle arbeidsgiveren om diagnosen sin.

Nå nettopp

For fire år siden tok Michel Voillery (40) et stort skritt. Til tross for skam og frykt for konsekvensene, fortalte han arbeidsgiveren at han har bipolar lidelse.

– Jeg følte meg naken, fordi jeg åpnet meg og fortalte om personlige ting. Det kostet mye, forteller IT-supportanalytikeren fra Stavanger.