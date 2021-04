Bør hun opplyse om at hun er gravid på jobbintervjuet? Les det overraskende svaret fra jobbeksperten.

Tror du det er en fordel for arbeidsgiver å vite at jobbsøkeren er gravid? Svaret kan få innsenderen til å endre mening om hva hun bør gjøre.

Innsender er innkalt til annengangsintervju og er usikker på om hun bør opplyse om at hun er 11 uker på vei. Foto: Shutterstock

Spørsmål: Jeg er i jobbsøkerprosess og har vært i annengangsintervju på en spennende stilling hos et selskap jeg virkelig ønsker å jobbe i. I tillegg mistrives jeg i jobben jeg har nå, og jeg ønsker meg vekk. Nå har jeg imidlertid et mindre «handicap» i prosessen – at jeg er gravid. Jeg er 11 uker på vei, og jeg er usikker på om dette er noe jeg bør opplyse om eller ikke. Jeg er klar over at det ikke er lovlig å velge meg vekk grunnet dette, men jeg ser også at en lett kan finne en annen unnskyldning for å velge en annen kandidat. Jeg har tenkt at dersom jeg kommer til siste intervjurunde, vil jeg fortelle rekrutterer at jeg er gravid. Jeg er likevel redd for hvordan det vil påvirke min mulighet for å bli ansatt. Samtidig ønsker jeg ikke å starte et eventuelt nytt arbeidsforhold med å ha 'skjult noe' for arbeidsgiver. Hva er anbefalt løsning i en slik situasjon?

Svar: Hei, og takk for spørsmålet. Jeg skjønner at dette er noe du tenker mye på og ikke minst at du lurer på hva som er riktig å gjøre.