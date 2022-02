– Den indre kritikeren ødela for arbeidsgleden, sier John Erik Halvorsen. Slik tar du innersvingen på den.

Her får du åtte tips om hvordan du kan bli venn med din indre kritiker.

John Erik Halvorsen fra Drøbak oppsøkte en psykolog da han ble for selvkritisk. Det ble en avgjørende vending for ham.

Nå nettopp

John Erik Halvorsen (53) har alltid hatt en indre kritiker, men på et tidspunkt begynte den å sabotere for både karrieren og livskvaliteten. Den kritiske stemmen ble så negativ at han trodde han hadde lurt seg til en ny jobb.

– Jeg tvilte så mye på meg selv at jeg var redd for at jeg ikke skulle klare å prestere i den nye jobben. Jeg grudde meg for å bli «avslørt», forteller seniorrådgiveren i IT-avdelingen i Nav.