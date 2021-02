Linn Yttrelid sjonglerer to studier og deltidsjobb. Slik får hun det til.

Hun har et konkurransefortrinn, mener jobbekspert.

Linn Ødegaard Yttrelid har en fargekodet timeplan som er full hver dag. 22-åringen klarer likevel å få hverdagen til å gå opp – ved hjelp av konkrete teknikker. Foto: Terje Svaan

Nå nettopp

– Jeg er en person som jobber best under press. Derfor tror jeg faktisk at jeg presterer bedre av å gå to studier samtidig.

Da Linn Ødegaard Yttrelid fra Arendal skulle velge studieretning, falt valget på grunnskolelærerutdanning ved NTNU.