Våre jobbeksperter svarer på spørsmål om karriere, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til jobbekspertene ved å klikke deg inn på en av dem nederst i denne saken eller send en mail til elise.ronnevig.andersen@schibsted.no. Merk emnefeltet med «Jobbeksperten».

Spørsmål: Man hører jevnlig om godt voksne som ønsker å gjøre en forandring i sin jobbsituasjon gjennom videreutdanning eller tilleggsutdanning. Jeg er en kvinne på 47 år med utdannelse innen humanistiske fag og administrasjon/ledelse som etter over 20 år i IT-bransjen vurderer å begynne å studere jus. Jeg har hatt ulike stillinger på mellomledernivå med og uten personalansvar og har gjennom arbeid med juridiske problemstillinger i mitt arbeid fått næring til en mangeårig lyst til å studere jus. Utover det har jeg også en generell interesse av å følge med på fagområdet. Jeg er imidlertid usikker på om jeg skal gå for kun en bachelor eller om jeg skal gå for et fullt masterstudium. Da vil jeg være nesten i midten av 50-årene når jeg er ferdig. Kombinert med min erfaring, bakgrunn og eventuelt en grad innen jus ser jeg for meg for eksempel en stilling innen rådgivning i privat eller offentlig sektor.