KVAM: Første gang Karoline Kamp flyttet hjemmefra, var i 2011. Da var hun 20 år og klar for å forlate hjembygden Kvam i Gudbrandsdalen, som hun så på som kjedelig og liten.

Helt fra hun var liten har hun sagt at drømmen var å bo i Oslo. Etter et semester på Bali, ble det derfor naturlig at hun flyttet til hovedstaden.