Student Sara Østvik (23) jobber opptil 24 timer i uken. Fem tips til deg som må kombinere jobb og studier.

Vær god på tidsmestring og effektiv når du først setter deg ned, råder ekspert på studieteknikk.

Sara Østvik (23) er en av mange studenter som må jobbe for å få pengene til å strekke til. Her ekspederer hun kunde Martin Tenmann.

29 minutter siden

Blant langstrakte hyller med bøker, fantasyfigurer og brettspill betjener en smilende 23-åring kassen.

Når hun ikke er her på spill- og tegneseriebutikken Outland i Oslo, går Sara Østvik (23) tredje året på lektorutdanningen ved Universitetet i Oslo. I tillegg til å lese et krevende studie, har hun på det meste jobbet 24 timer i løpet av en uke. Det er nesten 10 timer mer enn gjennomsnittet for norske studenter (2019).