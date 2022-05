Kan arbeidsgiver flytte deg til et nytt arbeidssted? Jobbeksperten svarer.

Arbeidsgivere må følge noen grunnleggende spilleregler.

Styringsretten gir arbeidsgiver visse rettigheter.

Spørsmål: Har arbeidsgiver lov å forflytte ansatte til nytt arbeidssted? Hva om det nye oppmøtestedet medfører at det blir vanskelig å hente barn i barnehage og få hverdagen til å henge sammen? Er det spesielle regler for de med for eksempel små barn?

Svar: Jeg forstår deg slik at arbeidsgiveren din vil endre arbeidsstedet ditt, og at endringen vil medføre praktiske ulemper for deg. Hvorvidt en arbeidsgiver kan endre en ansatts arbeidssted, beror på en konkret vurdering og kan ikke besvares generelt.