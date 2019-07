Spørsmål: Hei Helene.

Jeg har en ansatt som har en veldig spesiell måte å omgås andre på. Han har en konfronterende og negativ stil. Tror egentlig at han vil de rundt seg vel, men jeg ser at oppførselen hans får negative følger for de rundt ham på arbeidsplassen. Jeg har lenge håpet at dette ville gå over av seg selv, men det har ikke vært tilfellet. Nå i ferien har jeg tenkt at jeg kanskje burde gripe inn, men vet ikke helt hvordan jeg skal gå frem.