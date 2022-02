Dårlig på grensesetting? Slik sier du nei med god samvittighet, ifølge jobbeksperten.

21. feb. 2022 06:15 Sist oppdatert 12 minutter siden

Spørsmål: Hvordan lære seg å sette grenser når man er over gjennomsnittet konfliktsky? Altså, redd for at det kan oppstå en konflikt, selv når sjansen for det er liten. Dette er noe som har fulgt meg hele livet, og det er jo ikke akkurat noen fordel.

Selv om det er noe jeg er bevisst på og gjerne vil jobbe med, så er det veldig vanskelig. Jeg er rett og slett usikker på hvordan jeg skal jobbe med en slik problemstilling. Å gå rundt og være redd for å sette grenser er ingen god følelse, så jeg vil gjerne bli bedre på det. Dette er jo ikke noe som gavner meg.