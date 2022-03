Mange jobber gratis overtid. Sindre Norli (22) vet ikke hva han kan kreve.

– Du kan ende opp med å jobbe veldig mye for en lav timelønn, sier advokat.

Sindre Norli studerer mikroelektronikk ved UIO.

Nå nettopp

– Jeg har ikke stålkontroll på hva jeg har krav på. I arbeidskontrakter jeg har lest tidligere, er det gjerne et annet språk enn det jeg er vant til, sier mastergradsstudent Sindre Norli (22).

Norli studerer mikroelektronikk ved UIO. Neste sommer er planen at han skal begynne i arbeidslivet på heltid. Det er nettopp den kategorien arbeidstagere, de nyutdannede, som er ekstra utsatt for å jobbe under forhold som ikke nødvendigvis er lovlige.