Hun er introvert. Er det plass til henne på arbeidsmarkedet? Slik kan hun få jobb, ifølge eksperten.

Innsender lurer på om hun bør spille skuespill og virke ekstrovert på jobbintervjuet. Jobbeksperten gir råd om hvordan hun bør gå frem.

Hun mener hun er god på papiret, men ikke i virkeligheten. Innsender kommer ofte på intervjuer, men får ikke jobb.

Nå nettopp

Spørsmål: Hei! Jeg opplever at jeg er en bedre lytter enn prater. Jeg er nok også bedre på å uttrykke meg skriftlig enn muntlig. Dette er en ulempe for meg i jobbintervjuer. Jeg stiller med grundige forberedelser der jeg kan, har analytiske evner, arbeider hardt og får gode resultater. Når jeg får tid til å forberede meg, er jeg god til å formidle. Det jeg ikke er god på, er å komme med raske replikker, small talk eller ideer på sparket.

Det er vanskelig for meg å vise hva jeg er god til på et jobbintervju når min styrke ligger i å forstå og vise kontinuerlig fremgang over tid. Jeg opplever at uansett hvor mye jeg forbereder meg, blir mye av et jobbintervju å svare på sparket. Men jeg ender opp med å lytte og stille spørsmål i større grad enn at jeg snakker fritt.