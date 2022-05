Sjefen kjefter og skaper frykt. Hvor ærlig bør du være? Seks råd hvis du vil si ifra.

Det kan være nyttig å tenke gjennom et par ting før du er brutalt ærlig, skriver jobbeksperten.

Referansemuligheter er noe du bør vurdere, før du er ærlig med sjefen.

30. mai 2022 06:30 Sist oppdatert 23 minutter siden

Spørsmål: Jeg er forhåpentlig på vei inn i ny jobb.

Grunnen til at jeg søker ny jobb er at lederen min har en særs dårlig lederstil. Det er fryktbasert ledelse og kjefting. Jeg vet flere reagerer, og han har fått advarsler fra ledelsen. Det har også vært tema i medarbeidersamtaler, men jeg har ikke turt å være 100 prosent ærlig, i frykt for “sanksjoner”.