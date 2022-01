Hun har mistet år i arbeidslivet mens hun tok seg av barn. Hvordan kan hun selge seg inn som jobbsøker?

Hun sliter med å komme på intervjuer. Jobbeksperten har flere gode tips om hvordan hun kan øke sjansene.

Innsender har høy utdanning, men opplever skepsis til at hun har valgt barn fremfor karriere.

Nå nettopp

Spørsmål: Hei! Jeg har god utdanning (bachelor og master i ingeniør- og økonomifag) og rundt åtte års arbeidserfaring rett etter studiene. Da vi fikk barn, ble jeg med partneren min på utenlandsoppdrag. Der tok jeg meg av den voksende familien mens min partner arbeidet.

Nå er vi kommet tilbake til Norge, og jeg opplever at mine 12 år uten arbeid (utenfor hjemmet) gjør meg lite attraktiv på arbeidsmarkedet Jeg får også liten forståelse for at jeg har valgt barn og oppdragelse foran karriere. Likevel har jeg mye å gi, og jeg føler at erfaringene i utlandet bare har gjort meg mer styrket som en verdifull del av arbeidsstokken.