Hvordan koble av etter arbeidstid? Her er ekspertens ti råd.

Slik balanserer du jobb og fritid – uten dårlig samvittighet.

22 minutter siden

Spørsmål:

Jeg har fått jobb som leder for en stor avdeling. I tillegg til oppfølging av saker, har jeg personalansvar for mange. Jeg klarer å håndtere det, men greier ikke å koble av når jeg kommer hjem. Jeg føler at jeg aldri har fri, sover dårlig og koser meg sjelden. Selv om jeg jobber effektivt og gjør det jeg skal pluss litt til, har jeg mye dårlig samvittighet. Hvordan skrur jeg av jobben etter arbeidstid?