Bør hun si på jobbintervjuet at hun har hatt psykiske problemer? Dette svarer eksperten.

Bør hun si på jobbintervjuet at hun har hatt psykiske problemer?

Hun har vært sykmeldt en lengre periode på grunn av psykiske problemer. Hvor åpen bør hun være som jobbsøker?

Innsender er bekymret for at arbeidsgiver skal få vite at hun har hatt psykiske utfordringer når de ringer referansene. Foto: Shutterstock

Spørsmål: Jeg ser etter ny jobb. I min nåværende jobb var jeg delvis sykmeldt i en lengre periode på grunn av psykiske problemer. Jeg var åpen om dette med arbeidsgiver og kolleger. Jeg kjenner derfor jeg er redd for at dette skal dukke opp når de ringer referansene. Er det noe jeg bør fortelle i et intervju? Jeg er redd de skal få feil inntrykk av meg om det kommer frem uten at jeg har sagt noe. Jeg ble sykmeldt etter en svært belastende livshendelse, og jeg har til gode å møte noen som ikke har vist forståelse for dette.

Svar: Hei, og takk for spørsmålet. Det er fint å høre om din gode erfaring med å være åpen om dine psykiske problemer til arbeidsgiver og kolleger. Mange lurer på det samme som deg.