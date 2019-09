– Jeg ble veldig overrasket over at såpass få her velger å utveksle. Jeg tror de går glipp av mange nyttige erfaringer, sier Chanice Johansen.

24-åringen fra Røyken skal begynne på sitt tredje studieår ved grunnskolelærerutdanningen. Men hun har tatt et valg som skiller henne fra mange av de andre studentene på universitetet hun går på.