Tidligere direktør og rekrutterer får ikke jobb. Her er ti råd som kan hjelpe eldre jobbsøkere.

Aldersdiskriminering forekommer selv om det er ulovlig, ifølge ekspertene.

Niels Pettersen søker jobber innenfor rekruttering og ledelse. Til tross for lang og solid erfaring opplever han ofte at han ikke engang får svar på søknaden.

Én time siden

Niels Pettersen (56) er ikke i tvil. Han har bikket den magiske grensen, og alderen hindrer ham i å få jobb.

– Alderen har mye å si. Jeg tror 50 er et magisk tall, både personlig og for arbeidsgiver. Det er en uvitenskapelig og ubegrunnet fordom at det er en grense på 50 som tilsier at man ikke lenger følger med i timen eller har rett kompetanse.