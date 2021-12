Er det noen snille ansatte her? Dette gir noen av landets største arbeidsgivere i julegave til medarbeiderne.

En varm ullue, mat og veldedige gaver ligger under treet.

En julegave fra arbeidsgiver kan gjøre at man føler seg sett.

15. des. 2021 06:30 Sist oppdatert nå nettopp

Det drypper på mange veldedige organisasjoner denne julen. TV 2, Hydro, Vy og Posten er noen av arbeidsgiverne som velger å gi de ansattes julegaver videre.

– Årets julegave gir vi i Posten til Mental Helse Ungdom. Det har vært et tøft år for mange, og vi ønsker å gi et bidrag som kan styrke det viktige arbeidet som gjøres med psykisk helse, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen. Det er 13. året Posten gir julegave til et veldedig formål.