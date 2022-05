Hvordan bygge tilhørighet for nyansatte når mange jobber hjemme? Jobbeksperten svarer.

Dårlig onboarding går utover både medarbeiderne og bedriften.

Rollemodeller er viktig for tilhørigheten til nyansatte, skriver Helene Tronstad Moe.

Spørsmål: Dette er en utfordring som særlig gjelder de som er nye i jobben. Jeg hører nemlig nyutdannede arbeidstagere uttrykke frustrasjon over at kollegene er fraværende når det fortsatt jobbes mye hjemmefra. Hva kan vi gjøre for å lettere komme inn i jobben?

Svar: Tusen takk for interessant spørsmål.