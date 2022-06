Karriere Arbeidsliv De fulgte drømmen om å bo og jobbe i utlandet. – Kan være en stor fordel for karrieren.

Fem måter å jobbe utenlands på.

29 minutter siden

– Vi hatet vinteren. Det er det enkle svaret på hvorfor, sier Lene Gunvaldsen (40). I 2018 ble drømmen til virkelighet da hun tok med seg jobben til Thailand.

Mange drømmer om et lengre opphold et annet sted i verden. Hvordan kan du egentlig realisere det? Vi har snakket med to som valgte å satse på karriere utenlands.