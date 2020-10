De har høy utdannelse og vil råde sønnen til det samme. Men er det smart?

Bør man velge teoretisk eller praktisk utdanning? Her er jobbekspertens råd.

Nå nettopp

Spørsmål: Sønnen min går i 10. klasse og skal snart velge linje i videregående skole. Han er veldig usikker på hvilken linje han skal velge, og vi synes det er vanskelig å gi råd. Mannen min og jeg har begge høyskoleutdanninger og tenker at det må være tryggest. Men han er skolelei og sier at han ikke orker tanken på tre år til med bare teori. Bortsett fra fotball, har han interesse for dataspill og programmering. Men han er flink med hendene, og på hytta hjelper han faren med å snekre og mure. Da er han ivrig og kan holde på lenge. Vi synes det er vanskelig å råde ham da vi vet så lite om fremtidsmulighetene for ungdommen.

Hilsen rådville foreldre til 15-åring