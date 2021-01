Kjenner du deg igjen i disse ni punktene, er det på tide å bytte jobb

– En jobb trenger ikke være 100 prosent lystbetont, men du skal kjenne på at den jobben du gjør i en eller annen grad er betydningsfull.

HER ER RÅDENE: Rekrutteringsekspert og førsteamanuensis hos BI, Ole I. Iversen (bildet) og Guri Larsen gir deg tegnene på at det er på tide å bytte jobb. Foto: Torbjørn Brovold

7. jan. 2019 06:30 Sist oppdatert 16 minutter siden

Mange har det siste året kjent på en annerledes arbeidshverdag. Gamle rutiner erstattes av nye, og flere av oss er plassert på hjemmekontor.

I løpet av koronapandemien har du kanskje fått mulighet til å reflektere over karrieren din. Er jobben like gøy fortsatt? Skal du slite med den sure kollegaen i enda et år? Får du nok utfordringer?