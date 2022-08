Hun gruer seg til å jobbe igjen etter ferien. Er det på tide å bytte jobb? Dette svarer eksperten.

Skal jobben bare være noe en gjør for å ha en inntekt, undrer leser.

22 minutter siden

Spørsmål: Jeg har hatt en fantastisk sommer. Men jeg har også hatt tid til å reflektere over livet og jobben min. Jeg har en grei jobb, men jeg var veldig sliten før ferien og brukte minst én uke på å komme i feriemodus. Utover i ferien kom tankene: «Skal jobben bare være noe jeg må gjøre for å ha en inntekt?» Hvorfor klarer jeg ikke å glede meg over at jeg har en jobb, og at jeg har hyggelig kolleger? Jeg gruer meg til å gå tilbake til jobben og bli den grå musen som gjør jobben, men som egentlig kjeder vettet av seg. Dette er nesten en sorgprosess. Bør jeg gjøre noe med situasjonen selv om jeg er 45 år, eller er dette typisk angst for hverdagen etter en drømmesommer?

Hilsen Gråmusa

Svar: Det eneste jeg kan trøste deg med, er at du ikke er alene om disse tankene. Etter en lang og velfortjent ferie sliter mange med motivasjonen for å gå tilbake til jobben. Vi ønsker ikke å slippe den gode følelsen du beskriver – å være den levende personen som flagrer sorgløst rundt på varme svaberg og styrker de nære relasjonene til sine nærmeste, som har tid til å tenke, føle og bare være.