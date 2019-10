Han valgte å reise i stedet for å bygge en karriere. Nå straffer det seg.

Våre jobbeksperter svarer på spørsmål om karriere, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til jobbekspertene ved å klikke deg inn på en av dem nederst i denne saken eller sende en mail til elise.ronnevig.andersen@schibsted.no. Merk emnefeltet med «Jobbeksperten».

Spørsmål: «Du har for mange huller i CV-en» blir jeg stadig møtt med når jeg ringer og spør hvorfor jeg ikke blir innkalt til intervju på jobber jeg er kvalifisert til. Jeg har både god utdanning og mye jobberfaring, men har avbrutt både utdanning og jobber for å reise og gjøre andre ting, fremfor strukturert å planlegge min karriere. Dette fremstår som hull i CV-en, men jeg har lært masse gjennom disse hullene. Hva kan jeg gjøre for å overbevise arbeidsgivere at jeg er en spennende og dyktig kandidat?