Han blir overveldet av oppgavene på jobb. Fem enkle og konkrete tips som hjelper mot stress, ifølge jobbeksperten.

Det finnes flere praktiske verktøy som kan hjelpe ham å få hodet over vannet.

Det er for mye som han ikke rekker over, og det går på samvittigheten løs.

Nå nettopp

Spørsmål: Jeg jobber som mellomleder og har i lang tid kjent på stress og overveldelse. Det er for mange ting jeg ikke rekker over, og det går på samvittigheten løs. Hjemme har jeg to små og en kone som jeg har dårlig samvittighet overfor. Det er for mye på jobben, og det plager meg i tankene når jeg er hjemme. Jeg skjønner at jeg hverken gjør en god jobb som far eller som leder. Det gnager på meg, og jeg sover dårlig om natten.

Har du noen gode råd til meg?