ÅLESUND: Det er en vinterdag i 2005 at ambulansen parkerer utenfor Sparebanken Møre Arena. Øyvind Vebenstad sitter i et møte og kjenner at noe ikke stemmer.

Den erfarne politimannen er i lokalsamfunnet kjent for å være et fyrverkeri. Nå kjenner han at det eksploderer innvendig. Men ikke på en god måte.