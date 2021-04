Hun er introvert og sliter med å selge seg selv. Slik får hun suksess på jobbintervjuer, ifølge eksperten.

Hun er redd for at arbeidsgivere bare vil ha ekstroverte mennesker. Slik kan hun lykkes, ifølge jobbeksperten.

Ukens innsender opplever at personligheten er til hinder for at hun får jobb. Foto: Shutterstock

6 minutter siden

Spørsmål: Hvordan skal en person med introverte egenskaper klare å nå opp på jobbintervju? Det strider imot min personlighet å snakke om meg selv og legge frem alle mine bragder og gode egenskaper. Jeg innser at jeg må fortelle om meg selv for at arbeidsgiver skal få et bilde av hvem de vurderer å ansette. Samtidig er det viktig å være oppriktig, men hva når det ikke kjennes oppriktig å fremheve seg selv?

Jeg har inntrykk av at ekstroverte personer lettere når opp og frem. Det tenker jeg er en naturlig konsekvens av deres kommunikative ferdigheter og måten de fremstår på for ukjente. De er jo gjerne snakkesalige, hyggelige, dyktige, usjenerte og trygge i sin adferd.