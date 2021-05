Han strever med skyldfølelse for sykmelding. Hva bør han gjøre? Jobbeksperten gir ham to alternativer.

Han ble sykmeldt etter for mye stillesittende arbeid på hjemmekontoret. Det passer svært dårlig. Hva bør han gjøre?

Innsender har fått store smerter etter åtte timer foran PC-en på hjemmekontoret. Foto: Shutterstock

3. mai 2021 07:00 Sist oppdatert 16 minutter siden

Spørsmål: Hei! Jeg har lenge slitt med en vond skulder. Sannsynligvis ventet jeg litt for lenge før jeg gikk til legen. Kortison rett i skulderen, i kombinasjon med åtte timer daglig foran PC-en på hjemmekontoret, gjorde ikke tilstanden bedre. Så ille var det at jeg knapt greide å sove om natten. Til slutt ble jeg 100 prosent sykmeldt et par uker. Nå er jeg delvis sykmeldt. Skuldereksperten jeg er blitt sendt til, anbefaler at jeg bør jobbe redusert i seks nye uker fremover. Det passer veldig dårlig. Så nå sliter jeg med dårlig samvittighet overfor arbeidsgiver, og det plager meg. Hva bør man gjøre i en sånn situasjon?

Svar: Hei, takk for spørsmål. Det du beskriver høres ut som en krevende situasjon for deg. Jeg forstår at ytterligere sykmelding gir deg dårlig samvittighet overfor arbeidsgiver. Dårlig samvittighet og dilemmaet du står i, er en vanlig «sekundær bivirkning» av det å være sykmeldt. Det er ofte stressutløsende og energitappende i seg selv. Hvis du lar din dårlige samvittighet vinne din «indre valgkamp», kan det få uheldige konsekvenser både fysisk, mentalt, følelsesmessig og sosialt.