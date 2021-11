Hvordan bør han gå frem for å bli leder? Jobbeksperten har flere smarte tips.

Det finnes flere gode strategier for å få lederstillinger, ifølge jobbeksperten.

Innsender trenger konkrete verktøy som øker mulighetene til å få lederjobber. Bør han ta bestemte typer utdanning, eller kan han jobbe seg opp?

14 minutter siden

Spørsmål: Jeg kunne sett for meg å utforske ledelse som en karriere, men vet ikke helt hvor jeg skal starte. Jeg er 24 år og har jobbet de siste fem årene i Forsvaret. Nå ser jeg for meg å ta sivil utdanning.

Jeg opplever at jeg mangler det teoretiske grunnlaget for å ha den verktøykassen som trengs for å videreutvikle meg selv og de jeg eventuelt leder. Og det er her jeg gjerne skulle hatt en pekepinn.