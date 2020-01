Når arbeidsgiver på slutten av jobbintervjuet spør om du har flere spørsmål, er det én ting du ikke bør svare

Våre jobbeksperter svarer på spørsmål om karriere, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til jobbekspertene ved å klikke deg inn på en av dem nederst i denne saken eller sende til elise.ronnevig.andersen@schibsted.no. Merk emnefeltet med «Jobbeksperten».

Spørsmål: Jeg har endelig funnet drømmejobben og er innkalt til intervju. Men jeg er så redd for ikke å lykkes. Jeg har nesten aldri vært på intervju før, og vet at jeg blir veldig nervøs selv om jeg er sikker på at jeg kan lykkes godt i jobben. Har du noen tips til meg?