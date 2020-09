Syv vaner som gjør at du kan miste respekten på jobb

– Kan du ofte krysse av på én eller flere av punktene, bør du gå i deg selv.

– Du kan kalle det mønstre, noe du gjør om og om igjen uten nødvendigvis et godt resultat. Vi lager vaner uten at vi tenker over om de er gode eller dårlige, de bare oppstår.

Det sier Siri Spillum. Hun er coach, foredragsholder og forfatter av flere bøker om arbeidsliv, blant annet «Bryt mønstre» og «Elefanten i rommet».