Våre jobbeksperter svarer på spørsmål om karriere, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til jobbekspertene ved å klikke deg inn på en av dem nederst i denne saken eller send til elise.ronnevig.andersen@schibsted.no. Merk emnefeltet med «Jobbeksperten».

Spørsmål: Jeg går siste året på videregående skole, og alle snakker om hva de skal studere etterpå. Jeg føler press fra familie, venner, lærere og sosiale medier, og til og med ukjente personer jeg treffer, maser om hva jeg skal bli. Jeg aner ikke. Hvorfor har ingen forståelse for det? Jeg er garantert ikke den eneste som er så vinglete, men få snakker om hvor vanskelig det er å vite dette når du er så ung og har så mange muligheter. Å ta utdanning virker like skummelt som å gifte seg, for tenk om du velger feil!