Kan sjefen bestemme når du skal ha ferie? Eksperten har et overraskende svar.

Arbeidsgiver har større handlefrihet enn hva mange kanskje tror.

Reglene i ferieloven er ganske arbeidsgivervennlige, skriver Runar Homble.

29 minutter siden

Spørsmål: I hvor stor grad kan arbeidsgiver avgjøre når jeg skal ha ferie? Kan jeg nektes å ha ferie når jeg ønsker, av hensyn til aktivitet på arbeidsplassen? Og i hvilken grad bør barnas skoleferie få spille en rolle med tanke på når man får ta ut ferie? Deres ferie kan jo ikke flyttes på.

Svar: Takk for et viktig spørsmål nå som sommermånedene nærmer seg. Ferien, og tidspunktet for denne, er som regel viktig for arbeidstageren. Slik jeg forstår deg, lurer du først og fremst på om du har et ord med i avgjørelsen om når arbeidsgiveren skal gi deg ferie. Og for det andre om barnas ferie spiller en rolle for fastsettelsen av ferien din.