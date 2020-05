– Jeg tror mange synes det er plagsomt at kollegaen du har irritert deg over på jobb, nå har dukket opp i stuen din, sier Per Henrik Stenstrøm, rådgiver og foredragsholder.

Han har 25 års erfaring som leder i mediebransjen og har hatt mange vanskelige ansatte og kolleger. De siste årene har han reist rundt til bedrifter, observert og gitt råd om hvordan man skal takle nettopp disse utfordrende menneskene vi jobber med.