Han er 37 år og har aldri landet en fast jobb. Jobbeksperten har råd.

– Jeg tror jeg må ha skrevet tusenvis av søknader gjennom årene og kommer kanskje på intervju en håndfull ganger i året, skriver ukens innsender.

9. sep. 2020 07:45 Sist oppdatert nå nettopp

Spørsmål: Etter å ha fått et nytt avslag i dag på en kommunal lærerstilling i Bergensområdet, over tekstmelding av alle ting, begynner frustrasjonen og sinnet å melde seg. Særlig når begrunnelsen for avslaget lyder at de «har to interne søkere med lang erfaring, og som kjenner våre systemer». Dette er en stilling jeg søkte på forrige søndag og ble innkalt på til intervju mandag. I dag, tirsdag, kom avslaget med begrunnelsen jeg har nevnt over, der jeg var eneste eksterne søker av de tre de hadde på intervju til stillingen. Jeg har syv års erfaring fra opplæringssektoren, 400 studiepoeng innen historie (bachelorgrad som høyeste), statsvitenskap, pedagogikk, friluftsliv, ledelse og markedsføring, er 37 år og har ennå til gode å komme i fast jobb. Dette etter nær åtte år som aktiv jobbsøker. I denne årelange jobbsøkerprosessen lurer jeg virkelig på hva som skal til for å lande en fast jobb slik at voksenlivet kan begynne. Tips mottas med takk!