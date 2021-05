Hun ble mobbet av lederen og mistet selvtilliten. Bør hun gi opp jobben? Eksperten svarer.

Hun har høy utdanning og hadde mye ansvar på jobb. Etter at hun er blitt trakassert i lang tid, vil hun helst slutte i jobben. Finnes det håp, spør innsender.

Hun hadde et vanskelig forhold til sjefen. Det endte med at lederen mobbet og latterliggjorde henne. Foto: Shutterstock

Nå nettopp

Spørsmål: Jeg er en kvinne i 40-årene med høy utdannelse. For noen år siden fikk jeg en krevende og ansvarsfull stilling som jeg gikk inn i med optimisme og pågangsmot.

Etter en stund utviklet det seg et vanskelig forhold til min leder, og det endte med at jeg ble trakassert ut av jobben min. Lederen min overlesset meg blant annet med oppgaver jeg ikke hadde sjans til å rekke over, ga meg oppgaver som var umulige å løse, tok fra meg oppgaver jeg likte og tok fra meg myndighet. Hun tok æren for mitt arbeid og forsøkte å gjøre meg til latter foran kolleger gjentatte ganger.