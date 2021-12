Kan sjefen blande seg i hva du legger ut i sosiale medier? Her går grensene for hva du kan dele.

Innsenderen er aktiv på sosiale medier. Det skaper utfordringer på jobb. Her er reglene for hva arbeidstagere har rett til å dele i sosiale medier.

Sjefen har bedt innsender om å «tenke seg om» før han deler noe i sosiale medier.

Spørsmål: Jeg jobber med administrasjon i et lite selskap innenfor oljebransjen. Jeg er ikke politisk aktiv, men er opptatt av miljøsaken. Jeg kommenterer og deler ofte artikler om klima/miljø på Facebook. For en stund siden delte jeg en artikkel hvor blant andre arbeidsgiveren min ble omtalt nokså negativt. Noen dager etter kom sjefen inn til meg og ba om at jeg i fremtiden "tenker meg om" før jeg legger ut slike ting.

Hvordan skal jeg tolke dette? Har han lov til å legge seg opp i hva jeg deler på Facebook?